Incógnitas y versiones dispares: ¿cuándo llegó Emergencias al Alvia tras el accidente de Adamuz?

El contexto El impactante descarrilamiento del Iryo y posterior colisión con un segundo tren se produjo alrededor de las 19:43 horas del pasado domingo, hora en la que comienza la cronología.

El accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha causado la muerte de 45 personas y ha generado numerosas incógnitas. El descarrilamiento del Iryo y su colisión con el Alvia ocurrieron el domingo a las 19:43 horas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que su ministerio fue informado a las 19:47, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el 112 informó a la comunidad andaluza de inmediato. La Guardia Civil llegó a las 20:00, encontrando caos en las vías, y el Alvia fue visualizado a las 20:15. Sin embargo, un pasajero afirma que Emergencias llegó a las 21:15, lo que la Guardia Civil desmiente.

El trágico accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, que ha acabado con la vida de 45 personas, ha conmocionado a todo el país generando a su vez incógnitas de las que aún no se han encontrado respuestas. El impactante descarrilamiento del Iryo y posterior colisión con el Alvia se produjo alrededor de las 19:43 horas del pasado domingo, hora en la que comienza la cronología.

Por su parte, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska asegura que poco antes de las 20:00 horas, su Ministerio ya tenía conocimiento de lo ocurrido en el municipio cordobés. "Nosotros recibimos la información del accidente a las 19:47 a través del 112", sostuvo.

Sin embargo, según el ministro de Transportes, Óscar Puente, era el 112 el que tenía que informar de lo ocurrido a la comunidad, a Andalucía, quien dice estar "seguro de que lo hizo con carácter inmediato".

Pasaron 13 minutos cuando Renfe advirtió al servicio de Emergencias de que había un segundo tren siniestrado, el Alvia. Así lo adelantó 'Cadena SER' de la mano de unos audios de aquel fatídico día: "Por lo visto, hay un tren que circulaba por la vía contigua, que es el 2384, que también ha resultado afectado con heridos", explicó una trabajadora.

También a las 20:00 llegó la primera patrulla de la Guardia Civil, que encontró un caos absoluto en las vías donde tuvo lugar el accidente, según Grande-Marlaska. Y un cuarto de hora después, los visualizaron el Alvia, que se encontraba a unos metros.

Es entonces cuando nace la incógnita: ¿cuánto tiempo pasó entre que lo vieron y llegaron hasta él? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sostuvo que cuando llegaron los servicios de Emergencias, fueron directamente al Iryo porque fue el primer tren que encontraron y los agentes explicaron que no tardaron más de un cuarto de hora en llegar al Alvia, a las 20:30 horas.

No obstante, según uno de los pasajeros, Emergencias apareció una hora y media después del accidente, sobre "las 21:15 aproximadamente", algo que la Guardia Civil desmiente.

En el momento en el que preguntaron al primer policía, este afirmó haber llegado al Alvia más tarde de las 20:30 sin poder decir con exactitud la hora. Días después de la tragedia, aún se desconoce en qué momento llegaron realmente.

