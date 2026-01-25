El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan posponer el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz tras hablar con los familiares

Los detalles El acto estaba previsto para el 31 de enero. Sin embargo, desde el Gobierno informan de que una amplia mayoría de los familiares les ha dicho que les iba a resultar imposible asistir en esa fecha.

El Gobierno y la Junta de Andalucía han decidido posponer el funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz, previsto para el 31 de enero en Huelva, tras constatar que muchas familias no podrían asistir. El objetivo es asegurar la presencia del mayor número posible de familiares, aunque aún no se ha fijado una nueva fecha. Mientras tanto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, participará en un homenaje en Huelva el jueves. El accidente ferroviario en Adamuz ya fue conmemorado con un funeral organizado por el Obispado de Córdoba, congregando a autoridades, familiares y vecinos.

El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado este domingo posponer el funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) que iba a celebrarse el próximo sábado, 31 de enero, en Huelva, según han fuentes del Ejecutivo central.

Estas mismas fuentes del Gobierno han señalado que "tras hablar con una amplia mayoría de las familias" de las 46 víctimas del accidente de Adamuz, el Ejecutivo central ha trasladado a la Junta de Andalucía que "a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir" al homenaje de Estado el 31 de enero, y que "muchas otras prefieren que se celebre más adelante".

Ante esta situación, ambas administraciones han decidido posponer la celebración de dicho homenaje, con el objetivo de poder "contar con el mayor número de familiares" de las víctimas posible, aunque no han detallado la fecha en la que está previsto que tenga lugar el funeral de Estado.

No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asistirá al funeral que se celebrará el jueves en Huelva en homenaje a las víctimas del accidente que tuvo lugar el pasado domingo.

El pasado día 21, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hablaron por teléfono y acordaron realizar un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) el sábado 31 de enero en Huelva.

Los dos gobiernos, en comunicados prácticamente idénticos y emitidos de forma simultánea, explicaron entonces que Sánchez y Moreno habían intercambiado información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente.

Pese a que fuentes del Gobierno central habían avanzado el martes la intención de celebrar un funeral de Estado, apuntaban a la necesidad de esperar a que todas las víctimas mortales fueran recuperadas e identificadas y recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real.

Así, Sánchez y Moreno acordaron que el homenaje tendría lugar el sábado 31 de enero y que se iba a celebrar en Huelva, provincia en la que residían la mitad de las víctimas mortales del accidente, aunque finalmente ha decidido posponerse para más adelante.

Este domingo, Adamuz ha acogido un funeral organizado por el Obispado de Córdoba por las víctimas del accidente, que ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la provincia en una ceremonia presidida por el obispo cordobés, Jesús Fernández, y con una veintena de sacerdotes, entre ellos el párroco de San Andrés en Adamuz y el obispo emérito de la diócesis, Demetrio Fernández. Allí se han congregado desde representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad que prestaron su ayuda desde el primer momento que tuvieron conocimiento del accidente.

