Javier Rupérez apunta a Israel como el "responsable" del conflicto del Golfo: "Trump debe decirle a Netanyahu 'hasta aquí hemos llegado"

El embajador ha afirmado que Trump sabe "que las cosas no le están saliendo bien" y cree que está buscando "una salida en la que pueda presumir de que ha ganado".

Javier Rupérez ha estado en laSexta Xplica para analizar todo lo que está sucediendo en Oriente Medio. En ese sentido, el embajador ha puesto el foco en la figura de Donald Trump, sobre el que dice que hay que desarrollar "una ciencia trumpiana".

"A estas alturas de la película hay que saber no lo que dice sino lo que trasciende de lo que dice", expresa, y apunta a que el republicano sabe "que las cosas no salen como quiere".

En ese sentido, Rupérez ha insistido: "Está buscando una salida en la que pueda presumir de que ha ganado. Ya le conocemos".

Además, ha apuntado en tres direcciones: "Trump sabe que las cosas no le están saliendo bien ni dentro ni fuera. Los iraníes saben que esto no le puede llevar más allá, que han hecho todo lo posible y que llegará el momento de buscar una solución más o menos pactada. Y el responsable de todo esto es Israel. Trump debe decirle a Netanyahu que hasta aquí hemos llegado".

"Tiene el apoyo de su pueblo, pero si los americanos se retiran no tiene más remedio que retirarse", ha concluido.

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