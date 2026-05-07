Sánchez Adalid, sacerdote y escritor de éxito, del aumento de fe entre los jóvenes: "Hay que evitar que los oportunistas hagan política con ellos"

Javier Sánchez Adalid, sacerdote y escritor de éxito, destaca que "parte del motivo de la visita del papa a España es" por el aumento de fe entre los jóvenes: "No tengo duda de que aportará mucha luz sobre lo que nos está sucediendo".

Aimar Bretos invita al sacerdote Jesús Sánchez Adalid a hablar sobre su profesión en el plató de La Noche de Aimar, donde también están el filósofo David Pastor Vico, la escritora Nativel Preciado y la periodista Thais Villas. Sánchez Adalid, antes de ordenarse sacerdote y ejercer en una localidad extremeña, fue uno de los jueces más jóvenes de España y es uno de los autores de novela histórica más leídos y premiados de nuestro país.

Preguntado sobre si es peor un pecado o un delito, el sacerdote destaca que "todos los delitos son pecado": "Generalmente, los delitos son pecado porque infringen leyes". Como recuerda Sánchez Adalid desde la Iglesia se nos dice que "debemos hacer el bien y cometer un delito es hacer el mal".

Por otro lado, el filósofo David Pastor Vico pregunta a Jesús Sánchez Adalid sobre cómo muchos jóvenes se están acercando a la Iglesia: "¿Es una fe de TikTok y descafeinada o va a durar?". "Eso es realmente lo que yo me planteo", destaca Sánchez Adalid, que reflexiona sobre esta "interesante" pregunta: "Cuidado con que esto se contamine con política porque sería enormemente fraudulento porque defraudaría a todos los que tenemos alguna expectativa en ello".

"Por lo menos, lo que yo estoy conociendo, lo veo muy auténtico y a mí también me desarma y ve vuelve humilde porque me hace pensar qué hemos hecho nosotros para que venga esto", destaca el sacerdote, que asegura que quiere "tener esperanza". Preguntado por el filósofo sobre cuál es el trabajo diario en esa nueva fe con los jóvenes, el cura responde tajante: "Tenemos que hacer un gran esfuerzo para conducirlos bien y evitar que haya oportunistas que vengan a pescar en ese río". "Esos oportunistas serán los que querrán hacer política con esos jóvenes y querrán contaminar lo que están sintiendo, que es muy puro y muy bueno, con otro tipo de cosas como crear enemigos, bandos, polarizar más y llevarlos a su terreno", alerta el cura, que destaca que intentarán evitarlo "por todos los medios": "Los propios jóvenes los primeros, para que eso no pase".

"Parte del motivo de la visita del papa a España es por esto que está sucediendo y no tengo duda de que aportará mucha luz sobre lo que nos está sucediendo", destaca el cura, que afirma que "lo colocará en su justo lugar".

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