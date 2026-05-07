La emoción de Belén Rueda al escuchar el bonito mensaje de Emilio Aragón: "Cuando trabajé con él pasó la muerte de mi hija María"

Belén Rueda reflexiona sobre cómo se tienen amigos en una profesión con tanto ego como la de ser actriz y recibe una bonita sorpresa: un mensaje de Emilio Aragón en el que destaca lo buena persona y compañera que es.

Belén Rueda, la "reina del terror en España", protagoniza con Aimar Bretos esta entrevista llena "de paz" en la que "abre el corazón": desde su sufrimiento por la muerte de su hija María y sus padres a ser una "militante del optimismo". Durante su entrevista, Aimar Bretos pregunta a la actriz si "se puede tener amigos de verdad en una profesión en la que todo está atravesado por el ego". "Vale y yo ahora te pregunto, ¿qué profesión no está atravesada por el ego?", responde Belén Rueda al presentador, que explica que se le ocurren "muchas que no están tanto" como la de ambos.

Por su parte, Belén Rueda destaca que en cada proyecto que ha hecho le "ha quedado mucha gente conocida" y también gente con la que tiene una relación más estrecha aunque no se vea todos los días. En ese momento, Aimar Bretos sorprende a la conocida actriz con el mensaje de audio de un compañero de profesión: Emilio Aragón, quien le dedica unas bonitas palabras a Rueda.

"Emilio ha significado mucho, porque yo tengo un recorrido muy atípico", recuerda la actriz, que destaca que antes de llegar a Madrid no pensaba que ser actriz fuera lo suyo porque no tenía contactos. Sin embargo, Belén Rueda recuerda cómo su primer trabajo fue trabajar con él: "Emilio rompió moldes, fue un adelantado a lo que serían los programas de entretenimiento en el que se mezclaban muchas artes".

Puedes escuchar las bonitas palabras de Emilio Aragón sobre Belén Rueda y la reacción de la actriz en el vídeo principal de esta noticia.

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