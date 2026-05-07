La entrevista completa de Aimar Bretos a Belén Rueda, "la reina del terror en España": "Intento desterrar el miedo de mi vida"

Belén Rueda, la "reina del terror en España", protagoniza con Aimar Bretos esta entrevista llena "de paz" en la que "abre el corazón": desde su sufrimiento por la muerte de su hija María y sus padres a ser una "militante del optimismo".

Belén Rueda se abre como nunca en el plató de La Noche de Aimar para hablar con Aimar Bretos sobre su vida personal y profesional. Nada más empezar, la actriz, una de las más conocidas de España, destaca la "paz" que se respira en el plató, algo que, asegura, le hace "abrir el corazón". Rueda explica a Bretos que está "intentando desterrar el miedo" de su vida porque es algo que "bloquea y no te deja avanzar". "¿La reina del terror?", pregunta sorprendido el periodista en referencia a la cantidad de exitosas películas de miedo que ha protagonizado Rueda, quien responde que "más que miedo", lo que está intentando evitar es "controlar" lo que ocurre.

La actriz destaca también lo importante que es tener disciplina en la vida, algo que le ha enseñando la danza. "La disciplina no es hacer caso a todo lo que te dicen o ser intransigente, es algo que tienes que ir descubriendo", reflexiona Belén Rueda, que destaca que "la disciplina es primordial cuando te la pones" para llegar a un objetivo. Por eso, "para la vida es muy importante". Sin embargo, la conocida actriz también explica que "hay que tener cuidado" con las metas "porque antes de llegar a la meta hay un camino en el que ocurren muchas cosas y hay que escucharlas".

Sobre el apodo que le ha puesto Aimar Betros, la actriz se muestra encantada: "Me encanta que digas que soy la reina del terror en España, es muy curioso porque yo soy muy miedosa". "Cuando me ofrecieron 'El Orfanato', que fue la primera película de terror que hice, había muchas cosas que me daban miedo, pero soy muy hormiguita y, cuando hago un personaje, me gusta investigar sobre las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo", explica Belén Rueda, que recuerda cómo interpretó a la protagonista de la exitosa película de Juan Antonio Bayona,

"Esta mujer pasa por un sentimiento muy poderoso y descontrolado como la desaparición de su hijo", explica Rueda, que reflexiona en el plató: "Cuando alguien desaparece no puedes hacer un duelo normal porque existe la esperanza y, muchas veces, no es una normal sino una activa en la que te mueves y buscas y es una desesperación". "Es verdad que, junto a Bayona y el guionista, Sergio Sánchez, le dimos un sentido de que no era solo una película de terror sino una de emociones y de un duelo que no termina nunca".

El duelo por la muerte de su hija María

"De duelos que no terminan nunca sabes un poco también", recuerda Aimar Bretos a Belén Rueda, que perdió a su hija cuando tan solo era un bebé. "Lo único que es cierto cuando nacemos es que en algún momento vamos a morir", destaca Belén Rueda, que recuerda la pérdida de María: "Con 32 años perdió a mi hija y mis papás desaparecieron demasiado pronto y hay un momento en el que dices, 'ya, ya no me toca más'".

"Parece que, de repente, la vida se enreda y esta el, o estar enfadado con la vida todo el tiempo o intentar descubrir hacia dónde puedes descubrir eso para tener curiosidad por otras cosas, otras cosas no quiere decir otro mundo", explica la actriz, que reflexiona en el vídeo: "Yo creo que los que no están viven entre nosotros, no de una forma sobrenatural sino en nuestro recuerdo".

"Creo que de alguna manera viven en nosotros y la muerte nos ayuda a entender también que tenemos que aprovechar el momento", destaca Belén Rueda, que recuerda a su hija María: "Si yo pudiera traerla no dudaría ni medio segundo, pero no la puedo traer y busco de alguna manera alguna razón para poder entender por qué la vida es así". "María ha sido y es muy importante en mi vida, me ha enseñado muchas cosas y su recuerdo viene a mí para recordarme que estoy viva", destaca Belén Rueda, que se considera una militante del optimismo: "Es primordial".

El mensaje de Emilio Aragón

"¿Se puede tener amigos de verdad en una profesión en la que todo está atravesado por el ego?", pregunta Aimar Bretos a Belén Rueda, que le responde con otra pregunta: "Y yo ahora te pregunto, ¿qué profesión no está atravesada por el ego?". "Se me ocurren muchas que no están tanto como al tuya y la mía", responde el periodista a la conocida actriz, que desvela haber sacado de cada proyecto que ha hecho conocidos e, incluso, gente con la que no se ve todos los días pero con la que se reencuentra como si no hubiera pasado el tiempo.

Además, Belén Rueda recibe la bonita sorpresa de Emilio Aragón, quien le ha mandado un mensaje cargado de amor que hace que la actriz se emocione. "Emilio ha significado mucho, porque yo tengo un recorrido muy atípico", recuerda la actriz, que destaca que antes de llegar a Madrid no pensaba que ser actriz fuera lo suyo porque no tenía contactos. Sin embargo, Belén Rueda recuerda cómo su primer trabajo fue trabajar con él: "Emilio rompió moldes, fue un adelantado a lo que serían los programas de entretenimiento en el que se mezclaban muchas artes".

A los machirulos

"¿Qué se siente cuando un directivo te dice que no tienes suficientes tetas?", pregunta Aimar Bretos a la conocida actriz, sobre un caso de acoso que sufrió hace muchos años. "Me quedé sin habla, era muy joven, era mas inocente", recuerda Belén Rueda, que destaca que hoy en día "le hubiera dicho" que le iba "a denunciar". "Cualquier palabra que le diga sería ponerme en el lugar donde se ha puesto él", afirma la conocida actriz, que destaca que si le insulta llamándole "imbécil o gilipollas" sería ponerse "en su posición".

"Ahora mismo es posible que le dijera, 'tienes toda la razón', me iría y le denunciaría", afirma la actriz, que reflexiona en el vídeo: "No hay que avisar porque entonces te viene el tsunami multiplicado por dos, pero hay que encontrar a gente que también te apoye porque llevar esto sola no es nada fácil".

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