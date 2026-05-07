Belén Rueda, del directivo que dijo que no tenía "suficientes tetas": "Ahora le denunciaría, pero sin avisarle, si no te viene el tsunami por dos"

Belén Rueda asegura que se ha encontrado y se sigue encontrado mucho "machirulo" y confiesa que se le quedan los pelos de punto al escuchar los testimonios de muchas mujeres: "Hay que denunciar, pero sin avisar y encontrar a gente que te apoye".

Belén Rueda recuerda en su entrevista con Aimar Bretos en La Noche de Aimar que se ha topado con mucho "machote" y "machirulo" y que, actualmente, todavía se le acercan. Eso sí, la actriz confiesa que gracias a los años y la experiencia reacciona de otra forma.

"¿Qué se siente cuando un directivo te dice que no tienes suficientes tetas?", pregunta Aimar Bretos a la conocida actriz, sobre un caso de acoso que sufrió hace muchos años. "Me quedé sin habla, era muy joven, era mas inocente", recuerda Belén Rueda, que destaca que hoy en día "le hubiera dicho" que le iba "a denunciar". "Cualquier palabra que le diga sería ponerme en el lugar donde se ha puesto él", afirma la conocida actriz, que destaca que si le insulta llamándole "imbécil o gilipollas" sería ponerse "en su posición".

"Ahora mismo es posible que le dijera, 'tienes toda la razón', me iría y le denunciaría", afirma la actriz, que reflexiona en el vídeo: "No hay que avisar porque entonces te viene el tsunami multiplicado por dos, pero hay que encontrar a gente que también te apoye porque llevar esto sola no es nada fácil".

"Pregunta a cualquier mujer de nuestra generación si no ha sufrido ningún abuso", afirma Belén Rueda a Aimar Bretos, al que le asegura que cualquier mujer le diría que sí lo ha sufrido: "Esta generación ha tenido que hacer un trabajo importante y mujeres mayores, que son las que nos han abierto el camino, han tenido que hacer un trabajo muy poderoso emocional y mental para hablar de determinadas cosas que les habían dicho que tenían que callarse".

Y es que Belén Rueda destaca que "están saliendo cosas tremendas, incluso, después de acabar la dictadura". "He leído cosas que me ponen los pelos de punta", señala la actriz, que concluye: "Hay que tener cuidado de que aquello no se diluya".

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