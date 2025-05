Javier Díaz-Giménez, a una pareja que no se puede independizar: "No me salen las cuentas; estáis contando una historia que no encaja"

El profesor, aunque ha deseado a la pareja que encuentre una vivienda que les guste, les ha asegurado que no le cuadran las cuentas de los motivos por los que no encuentran casa para independizarse.

El problema de la vivienda lo ha ejemplificado en laSexta Xplica una pareja de Murcia que asegura que no se pueden ir a vivir juntos porque el precio de las casas está tan alto que se llevaría gran parte de sus sueldos.

Unas cuentas que no le cuadran a Javier Díaz-Giménez, que tras escuchar que se podían ir a vivir por 800 euros a las afueras de la ciudad, ha hecho los cálculos a la pareja: "El SMI a 40 horas en 12 pagas son 1.300 euros, dos veces 2.600 euros. 800 euros son el 25% de 2.600 euros. Hay algo que no me encaja en esta cuenta porque vosotros habéis dicho que por 800 euros encontráis un alquiler".

"Ojalá encontréis el piso de vuestros sueños, pero estáis contando una historia que no encaja. Tenéis que subir vuestro salario y trabajar más", ha concluido el profesor.

