Una pareja que no pueden vivir juntos por el problema de la vivienda: "En un piso a las afueras de Murcia se nos va el 80% del sueldo"

El problema de la vivienda sigue afectando a miles de personas en España. Es el caso de Natalia Gálvez, una joven que trata de irse a vivir con su pareja a un piso en Murcia, pero que no están consiguiendo hacerlo por la situación del sector.

La pareja ha lamentado en laSexta Xplica que sus intentos por irse a vivir juntos están frustrados por los altos precios: "Él tiene un trabajo a jornada completa y mi sueldo no llega. Somos de Murcia y no podemos alquilar un piso medianamente aceptable, no podemos permitírnoslo. Ni en Murcia ciudad ni en los alrededores".

"Un piso en las afueras puede costar unos 700 euros, en el centro de Murcia son unos 1.200 euros. Al final se nos va más de mi sueldo y el 80% del sueldo suyo", añade.