La irónica respuesta de un propietario de 200 pisos a la propuesta de poner alquileres a 300 euros: "O gratis, o pagamos a los inquilinos"

El sociólogo Alberto Sotillos plantea en laSexta Xplica la posibilidad de que el Estado "compista deslealmente" con los especuladores y alquile las viviendas a 300 euros. Rubén Zaballos, un empresario que tiene 200 pisos, le responde.

El problema de la vivienda vuelve a centrar el debate social de laSexta Xplica, uno de los asuntos que más preocupa a los españoles, sin duda. Muchas son las experiencias y opiniones que se comparten en el plató de laSexta y entre los participantes se encuentra Antonio Laureiro, un inversor inmobiliario que esta semana se ha comprado su octava vivienda, desvela en el programa.

Toda una proeza en los tiempos que corren que ha logrado ahorrando y viviendo por debajo de sus posibilidades durante mucho tiempo, asegura. "Compro propiedades reventadas, las reformo y las pongo al servicio de la gente para que puedan disfrutar de un alquiler asequible", explica.

Sin embargo, al sociólogo Alberto Sotillos no le salen las cuentas: "El nivel de ahorro nunca va a ser suficiente con los sueldos que tenemos y la subida del 12% en la vivienda", recalca. Es por ello que le parece bastante injusto que se diga eso de "ahorra, que lo vas a conseguir".

"Lo más normal es que ahorrando no lo consigas, tienes que invertir", responde al empresario, algo que le parece legítimo, pero que considera que no está al alcance de cualquiera. "Lo que sí que tenemos que hacer es exigir a las administraciones públicas que hagan una construcción de un parque público que compita deslealmente con los especuladores", señala.

"Si las administraciones pusieran los alquileres a 200 o 300 euros, ya veríais cómo vuestros beneficios bajan y la gente vive mejor", recalca.

Rubén Zaballos, un empresario que tiene 200 pisos en propiedad, responde de manera irónica: "Lo ponemos gratis o le pagamos a la gente por vivir". "Como es tan fácil, hazlo tú", reta a Sotillos, quien le responde que él, de manera individual, no va a conseguir cambiar la situación, pero que si esta acción se llevara a cabo por "los ayuntamientos, las comunidades y el país" marcaría un antes y un después.

Rubén asegura que en 2026 va a vender todos sus pisos.

