Un conductor ebrio con dos niños en el coche u otro que se salva por los pelos: MVT vive un control de alcoholemia en las primeras cenas de Navidad

Un equipo de Más Vale Tarde ha acompañado a la Policía Local de Alcalá de Henares en la ejecución de distintos controles de alcoholemia y drogas.

En estas fechas suelen producirse las comidas y cenas de Navidad de las empresas y amigos y por eso un equipo de Más Vale Tarde ha acompañado a la Policía Local de Alcalá de Henares en la ejecución de distintos controles de alcoholemia.

En el primer puesto, una de las personas a las que se le ha dado el alto tras realizar la prueba ha marcado 0,27 gramos por litro de sangre. Mientras espera el tiempo protocolario para que el resultado sea efectivo, el conductor le ha confesado a la reportera que viene de una celebración de empresa en la que ha "comido mucho y bebido vino". Tras este momento, el oficial Jonathan Sánchez le ha explicado que se ha librado "por los pelos", ya que la sanción llegaría a partir de los 0,29. "¡Vamos, que me ha tocado la lotería!", ha exclamado el ciudadano.

En el siguiente alto, el conductor, antes de parar, hace un movimiento extraño con el coche que llama la atención de Sánchez. "Pueden ocurrir varias cosas, que quiera ocultar algo o que va bajo los efectos de alguna sustancia", le ha indicado Sánchez a la reportera. El oficial ha procedido a recodarle la obligatoriedad de parar y someterse a las pruebas de alcohol y drogas, a lo que el ciudadano ha contestado: "Me he puesto nervioso, no entraba la marcha atrás y la palanca se ha puesto loca". Una vez realizadas ambas pruebas y tras comprobar que todo está en orden, el oficial le ha señalado que "todo está correcto, así que no ha pasado nada".

Posteriormente, el control ha cambiado de localización para que esta no sea comunicada a través de las apps. "Vamos siempre muy pendientes de esas aplicaciones. La herramienta que tenemos es movernos rápidamente. Montar y desmontar con agilidad y con rapidez un control para buscar otro punto", ha detallado José Valverde, oficial de la Policía de Alcalá de Henares.

En este segundo punto, uno de los automovilistas ha registrado una tasa de 0,44 y Sánchez le ha manifestado que "está por encima del límite". El ciudadano ha asegurado que viene de casa de su padre y que ha bebido "un par de latas de cerveza", a lo que ha añadido que no suele ingerir alcohol y "menos con los niños", a los que transporta en la parte trasera.

Ante esta situación, Sánchez ha detallado que el hecho de llevar a los niños detrás supone un "hándicap" y que el coche tiene que quedar "inmovilizado" o "tiene que venir alguien a hacer cargo de los menores y el vehículo". Acto seguido, ha procedido a sancionarle con una "denuncia administrativa" que en este caso es "muy grave" y que conlleva el abono de "500 euros, 250 con pronto pago", así como la pérdida de "cuatro puntos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.