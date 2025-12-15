Zaida Cantera, muy crítica con Pradas: "Es más responsable que Mazón, porque no tenía que depender de él para tomar decisiones"

Zaida Cantera analiza la comparecencia de Salomé Pradas ante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. La exdiputada apunta a la exconsellera como la principal responsable en la gestión de la riada que dejó 230 víctimas.

Hoy, Salomé Pradas ha comparecido ante la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso de los Diputados. La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana abrió su intervención dejando claro que no respondería a ninguna pregunta de los diputados, al estar implicada como investigada en la causa judicial dirigida por la jueza de Catarroja.

Desde Más Vale Tarde, Zaida Cantera comparte su opinión sobre lo ocurrido en la comisión. La exdiputada socialista señala que la exconsellera "no era la representante de la Generalitat" en el CECOPI, sino que "era la responsable de la Generalitat en cuestiones de emergencias".

Asimismo, Cantera considera que Salomé Pradas "es más responsable que Mazón", debido a que "no necesitaba absolutamente nada" del expresidente de la Comunidad Valenciana "para tomar las decisiones que debería haber tomado" durante la riada que se cobró 230 víctimas el pasado 29 de octubre de 2024.

