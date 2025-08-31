Ahora

En pleno debate

La ironía de Gonzalo Bernardos con Afra Blanco: "Tú tampoco tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?"

La sindicalista respondió de forma negativa al economista sobre si podía o no comprarse una casa. "No sé de qué realidad está hablando Gonzalo", ha expresado.

Gonzalo Bernardos, con Afra Blanco

Afra Blanco ha participado en el debate sobre la vivienda en laSexta Xplica. La sindicalista ha defendido la importancia que tiene en la ciudadanía el acceso a un hogar y, en su exposición, se ha llevado una irónica frase de Gonzalo Bernardos.

"Parece que nos estamos inventando la emergencia habitacional en este programa. Yo tengo menos de 40, y no sé de que realidad está hablando Gonzalo", ha expresado.

En ese momento, el economista ha intervenido: "Claro, porque tú tampoco tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad? No creo que seas el ejemplo representativo".

Tras esto, Afra Blanco ha proseguido con su argumentación: "Pues mira, no. No te quiero contar cómo tienen que estar otros. El CIS a veces acierta y otras falla, pero la principal preocupación es la vivienda. El 88% de españoles piden un pacto de Estado en vivienda. Mirando salarios y accesos a vivienda en materia de compra no creo que se equivoque el Banco de España".

"Dicho esto, ¿estamos de acuerdo en que se han de invertir más fondos en materia de vivienda? ¿En que han de invertir más las comunidades autónomas? ¿En que lo que nace como público debe permanecer como público?", se ha cuestionado la sindicalista.

