Un inversor inmobiliario, a una joven que denuncia los precios de la vivienda: "Si yo no alquilo, ¿dónde ibas a vivir?"

Pascual Ariño, inversor inmobiliario, ha respondido de esta manera a Pilar Blasco después de que le dijera que se están alquilando habitaciones por precios excesivos.

Pilar Blasco, vicepresidenta del Consejo de la Juventud, ha argumentado en laSexta Xplica que "no tiene sentido" el enorme precio que se tiene que pagar por poder alquilar una vivienda, para muchos jóvenes más del 100% de sus salarios.

"La parte de que por ser jóvenes tengamos que vivir peor y esperar que pase el tiempo para conseguir una mejoría... Lo que no puede ser es que trabajar ahora mismo no significado de tener buenas condiciones de vida. Lo que no puede ser es que tengamos que dedicar más del 100% del salario a poder pagar el alquiler. No tiene sentido. El problema es que las personas jóvenes no se pueden ni preocupar en el aumento de la cesta de la compra o en los impuestos de comprar una casa porque ni siquiera podemos ahorrar para comprarnos una casa", ha afirmado.

Cuando la joven ha señalado que se debería facilitar el acceso a la vivienda, el inversor inmobiliario Pascual Ariño le ha propuesto una solución: "Tendrían que quitar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la primera vivienda. Así no tendrías que tener tanto dinero ahorrado".

No obstante, para Blasco hay que centrarte en otra cosa: "El problema es que gente como vosotros está alquilando habitaciones por precios excesivos es imposible". "Si yo no alquilo, ¿dónde vas a vivir?", le replica el inversor inmobiliario.

"Tú alquilas 20.000 viviendas, no debería pasar eso. Lo que estamos haciendo es que la gente joven se tenga que quedar en casa de sus padres. El precio tiene que estar limitado", concluye la joven.

