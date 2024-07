El problema de la vivienda está presente en múltiples ciudades españolas, principalmente debido a su destino turístico entre otros motivos, lo que está encareciendo el precio de los inmuebles.

En cambio, Luis Castillo, presidente de la asociación provincial de hoteles de Alicante, ha señalado que el turismo no es tan culpable como se dice, apuntando a la okupación: "En este país, solo el 2% de las viviendas se destina a alojamientos turísticos legales. El 15% de las viviendas están cerradas y no tiene nada que ver con el turismo. Es porque no hay seguridad jurídica para los propietarios".

Un discurso que ha provocado el enfado de Afra Blanco: "Ya estamos con la seguridad jurídica. 0,6% sobre 48 millones de viviendas (de okupación), basta ya de este relato. Más inseguridad jurídica es tener vivienda turística y sin licencia".