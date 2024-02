Alberto Talavera contó en laSexta Xplica cómo se convirtió en víctima de estafa: "La operativa fue por una compra con tarjeta en un comercio que se supone que es oficial", indicó, tras lo que recordó: "Hice la compra por la noche, a raíz de un anuncio que me salió en Instagram, y el sistema me devolvió la confirmación de tu pedido, pero al día siguiente el banco me mandó un mensaje diciéndome que había detectado operaciones poco habituales con mi tarjeta y me pedía que contactase con ese teléfono para verificarlo".

Así, Alberto llamó "cuatro o cinco horas después" y le dijeron que tenía "tres cargos con Revolut". "¿Tú eres cliente de Revolut?", le preguntaron entonces, algo que el hombre negó, tras lo que le señalaron que si no había hecho esos cargos, ellos iban a evitarlos anulándole todas las tarjetas, y le iban a enviar "unas nuevas".

"Yo no facilité ningún dato", aseguró en laSexta Xplica Alberto Talavera, quien apostilló que "lo único que hice fue cambiar la clave de acceso a la APP". "Ellos me la verificaron", recordó, al tiempo que aclaró que nunca cambió "la clave de operaciones por Internet". En su caso, le quitaron de su cuenta 300 euros.