Blanca Ibarra (PSOE) está convencida de que "pueden salir las cuentas" para Sánchez el 29-N y ve un "chup chup" en una izquierda "tremendamente enchufada" de cara a la cita electoral.

Quedan apenas dos días para que se conozcan los resultados de las elecciones y los partidos echan el resto en sus actos de cierre de campaña. En el PSOE están convencidos de que los números dan y de que Pedro Sánchez seguirá en Moncloa.

Así lo expresa la socialista Blanca Ibarra, que está convencida de que "pueden salir las cuentas". En su caso confiesa estar nerviosa en una escala de 15 sobre 10: "Tengo el culo apretao", comenta divertida.

Ibarra recuerda que en 2023 estuvo en el acto de cierre de campaña con 4.500 personas y hoy, apunta: "Pedro Sánchez ha metido 12.400 en Madrid, que no es un feudo especialmente potente para el PSOE".

Por ello, cree que hay "un chup chup", sobre todo en los últimos días, "en los que la izquierda está tremendamente enchufada". Además, apunta que mientras en 2023 la apelación al voto útil fue "caótica", en este caso "hay una movilización, no total, pero la gente ha entendido cómo votar en las provincias pequeñas".

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