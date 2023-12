Una joven que comparte piso con otras tres chicas ha narrado a laSexta Xplica su experiencia, y cómo se pasa de ser cuatro completas desconocidas a compartir sus vidas porque no les queda otra opción.

Como explica, ellas han tenido la suerte de que se llevan bien, pero considera que "no hay que romantizar la idea de compartir piso", porque en esas circunstancias, "la intimidad total no existe".

Aunque las cuatro tienen trabajo, ninguna podría considerar la idea de vivir sola, "porque los alquileres son desorbitados". Es por eso que la joven he decidido no invertir tanto en muebles para la casa porque no sabe cuándo tendrá que marcharse y porque no considera ese su hogar.

"El problema no es compartir piso, es que dentro de cinco o diez años yo no me veo comprando una casa ni viviendo sola, porque no podría. Yo me veo compartiendo piso a los 40, y eso es muy triste", lamenta.