Gurpegui afirma que Trump está " muy desorientado": "No sabe muy bien cómo terminar la guerra; dice que ha vencido pero pide ayuda"

El director del Instituto Franklin ha afirmado en laSexta Xplica que el presidente de EEUU "tiene unas ganas de terminar esta guerra de forma imperiosa, porque le está viniendo muy mal", a lo que ha apostillado que "tal vez no sepa cómo hacerlo".

José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, ha afirmado en laSexta Xplica que el presidente de EEUU, Donald Trump está "desorientado". "He leído la noticia de que ha pedido ayuda a los aliados y la verdad es que me he quedado un poco perplejo porque no tengo noticia de que hubiera pedido ayuda en absoluto", ha reconocido el experto.

Además, Gurpegui ha asegurado que "tanto Irán como Donald Trump tienen unas ganas de terminar esta guerra de forma imperiosa, porque a los dos les está viniendo muy mal". Sin embargo, cree que "tal vez el presidente de Estados Unidos no se sepa cómo terminarla, porque hay un actor muy importante, que es Israel".

En este sentido, el director del Instituto Franklin ha señalado que "Netanyahu dijo que después de esta contienda va a suceder un periodo de paz como nunca se ha conocido", tras lo que ha expresado que él no cree que "vaya a ser una paz eterna ni duradera después de miles de años de guerra", pero sí considera que "se va a imponer un nuevo orden porque las alianzas van a ser muy distintas".

Así, el experto ha apuntado que lo que cree que "va a ocurrir después de esta guerra es que se va a producir una nueva alianza". "Y en este sentido, Trump está muy desorientado, no sabe muy bien cómo terminar esta guerra, porque dice que ha vencido, pero al mismo tiempo pide ayuda a los aliados", ha apostillado.

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