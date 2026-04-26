Pilar Velasco, sobre que no haya habido una reunión EEUU-Irán: "Las condiciones de la negociación son absolutamente difusas y desordenadas"

La periodista ha recalcado que ni siquiera se saben los interlocutores y las peticiones de la negociación porque "se cambian cada semana".

Donald Trump ha anunciado que su equipo de negociación para una tregua definitiva en Irán no viajará a Pakistán para mantener una reunión, así como tampoco Abbas Araqchí, ministro de Exteriores iraní, se ha quedado en Islamabad para encontrarse con ellos.

Una situación que ha analizado en laSexta Xplica Pilar Velasco: "Ni planificar la guerra, ni planificar las negociaciones, ni planificar cómo le va a poner punto y final. En este caso tenía razón solo en una frase y es que el viaje iba a ser en balde".

"Porque las condiciones de la negociación son absolutamente difusas y desordenadas. ¿Cuáles son los interlocutores y las peticiones cuando se cambian cada semana? Trump dijo que esta guerra la tenía ganada y está en el punto de mayor confusión", ha proseguido.

Y es que la periodista ha enfatizado que el estrecho de Ormuz "está bloqueado en términos de negociación y la grieta que le está haciendo a la economía mundial es abrumadora".

"Cómo va Irán a establecer una mesa de negociación cuando la primera que se intentó se atacó el mayor yacimiento de gas. ¿En estas condiciones alguien se va a creer que pueden tener algún sentido?", ha concluido.

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