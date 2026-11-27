Entre líneas En las dos horas de encuentro, los candidatos de las cuatro formaciones soltaron una gran cantidad de datos que, en no pocos casos, o estaban descontextualizados o eran directamente falsos.

El debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau estuvo lleno de datos y afirmaciones cuestionables. Abascal, por ejemplo, afirmó falsamente que Sánchez ha "importado violadores", cuando el 85% de los detenidos por agresiones sexuales nacieron en España. También dijo que "un 50% de los extracomunitarios no cotizan", sin respaldo oficial. Feijóo afirmó que solo hay "un 1% de pisos turísticos" en España, ignorando que en algunas ciudades llega al 33%. Sánchez aseguró que España es "la economía de la UE que más crece", lo cual es cierto solo entre las grandes economías, pero no en el cómputo global. Colau afirmó incorrectamente que el PP fue condenado "como organización criminal".

El debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau dejó una incesante cascada de datos, afirmaciones y acusaciones que han hecho trabajar al máximo a los verificadores. Porque entre porcentaje y porcentaje hay o bien cierta descontextualización o directamente una mentira. En un encuentro de dos horas no han sido pocas las ocasiones en las que ha pasado una de las dos cosas.

Por ejemplo, con el líder de la ultraderecha. Nada más comenzar su intervención dejó la afirmación de que Sánchez "se ha dedicado a importar violadores multiplicando las agresiones sexuales". Esto es falso. Teniendo en cuenta los detenidos por delitos de agresión sexual en España, casi el 85% han nacido aquí.

No fue el único dato cuestionable que aportó el de Vox. Por ejemplo, afirmó que "un 50% de los extracomunitarios no cotizan en España". Esto es, cuanto menos, dudoso. Lo es porque no hay una sola fuente oficial que respalde tal dato, pero sí que es oficial que hay 3,6 millones de extranjeros afiliados y que, en el último año, hay 600.000 más.

Lo que sí es falso del todo es que en España, como dijo Abascal, haya menos médicos desde que Sánchez está en el Gobierno. El número de sanitarios ha aumentado, y no precisamente poco, habiendo más de un 12% de facultativos más.

Feijóo y los pisos turísticos

Alberto Núñez Feijóo también dejó algún que otro dato cuanto menos cuestionable. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que en España haya "un 1% de pisos turísticos". Sí, si se tiene en cuenta el grueso de España con zonas en las que apenas hay turismo. No, si se va caso por caso y se atiende a ciudades con el 24% e incluso el 33% de viviendas de este tipo. Es más, hay 60 municipios en el país con un 10% de pisos turísticos.

Falsa es también su afirmación de que Sánchez no ha presentado ningún presupuesto. Aprobarlos es otra historia, pero presentarlos los presentó en 2020, en 2021 y en 2022.

España, por detrás de Irlanda o Croacia

En cuanto al presidente del Gobierno, afirmó que España es "la economía de la UE que más crece". Esto es verdad si se tiene tan solo en cuenta a las cuatro grandes de la zona Euro, pero falso en el cómputo global donde es la novena por detrás de países como Irlanda, Croacia o Polonia.

También es dudoso su afirmación sobre los lugares donde se está aplicando la ley de vivienda. Cierto es que ha servido para controlar el alquiler, pero se le olvidó mencionar que en Barcelona ha hecho que la oferta disminuya un 17%.

Por su parte, Ada Colau afirmó que el PP fue condenado "como organización criminal" además de por corrupción y no. No fue así aunque sí sea cierto que tiene hasta tres condenas por corrupción.

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