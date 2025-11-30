Un empresario, a un joven que se queja de la fuga de talentos en España: "También se marchaban antes a Alemania y Francia a la vendimia"

Luis Castillo ha explicado que siempre "el talento va donde quiere" y que, aunque se estén yendo jóvenes de España por falta de oportunidades, antes también se iban en "otras condiciones".

Luis Castillo, empresario del sector hotelero, ha mostrado su apoyo a los problemas que los jóvenes han reivindicado en laSexta Xplica.

"Creo que los chavales están muy mal. Comparto todos sus problemas, creo que hay un problema de vivienda, un problema gravísimo de ahorro y de gasto para ellos. Estoy de acuerdo. Lo que digo es que qué hacen para solucionarlo", ha afirmado.

Castillo considera necesario que la juventud "se tire a la calle de forma pacífica porque hay tanto que reivindicar".

No obstante, ha rechazado el argumento de un joven sobre que la falta de oportunidades está haciendo a muchos jóvenes irse de España: "Habla de que la gente y el talento se marcha fuera. Es histórico, también se marchaban en otras condiciones antes a Alemania y Francia a la vendimia. El talento va donde quiere".

