Chapu Apaolaza: "Los antiabortistas creemos que hay que proteger al niño y a las 51.000 mujeres que no nacen al año porque se aborta"

El periodista considera que el aborto "no solo atañe a la mujer que interrumpe su embarazo, sino a la vida que se coarta desde ese momento y al niño que no va a nacer".

Chapu Apaolaza expresó su opinión en laSexta Xplica sobre el aborto, reconociendo que él es "antiabortista". "Esto no solo atañe a la mujer que interrumpe su embarazo, sino a la vida que se coarta desde ese momento y al niño que no va a nacer", manifestó, tras lo que defendió que "hay que proteger al niño y los derechos de la mujeres", pero también "hay que proteger los derechos de las 51.000 mujeres que no nacen al año porque se aborta en este país".

Así, el periodista señaló que "para hablar de Ábalos" no necesita "consultar el mandamiento de 'no robarás', igual que para hablar del aborto hay que hablar con el cura". "Si alguno de vosotros, por favor, me puede decir la razón científica por la cual un embrión puede ser abortable, ¿en qué momento pasa a ser un feto que no es abortable?", se preguntó.

Además, Apaolaza también habló sobre "el cambio de posición de Ayuso sobre el aborto". "Yo creo que sí que hay un cambio de posición de Ayuso sobre el tema del aborto. Solo hay que escuchar unas declaraciones que hizo en una entrevista que le hizo Carlos Alsina y sus declaraciones últimamente sobre el aborto", apuntó, tras lo que aseguró que "no es una posición política, sino que es una posición personal que está sujeta a sus experiencias personales".

