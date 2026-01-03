Ferreras: "Trump ha sido muy frío y muy distante con María Corina Machado y mucho más conciliador y cálido con Delcy Rodriguez"

"El resumen sería: María Corina Machado es muy maja, pero no tiene el apoyo ni el respeto de la población venezolana", ha asegurado el presentador de Al Rojo Vivo.

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha asegurado este sábado en el especial de laSexta Xplica que tras anunciar la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "Donald Trump ha sido muy frío y muy distante con María Corina Machado y mucho más conciliador y cálido con Delcy Rodriguez".

"La comparecencia de Donald Trump hoy no se ha podido seguir en directo en prácticamente ninguna parte de Venezuela. Estaba capada, pero esas palabras han recorrido toda Venezuela. Ha sido más cálido y conciliador con Delcy Rodríguez, con la persona que ahora mismo sustituye a Nicolás Maduro, quien tiene el apoyo de la cúpula militar y esto es importantísimo", ha apuntado Ferreras.

En cambio, el presentador ha hecho hincapié en que "hemos notado una distancia y una frialdad de Trump con la Premio Nobel y la líder de la oposición Corina Machado". "El resumen sería: María Corina Machado es muy maja, pero no tiene el apoyo ni el respeto de la población venezolana", ha añadido.

De esta manera, Ferreras ha señalado que aún queda una "gran pregunta" por resolver. "¿Dónde está hoy María Corina Machado? ¿Va a volver al país en estas circunstancias?", ha señalado.

Así, ha recordado que "Marco Rubio ahora mismo tiene una comunicación directa con Delcy Rodriguez y sabemos también de fuentes muy cercanas a María Corina Machado que ella también mantiene una comunicación muy directa con Marco Rubio". "Hoy, la realidad es que Donald Trump ha sido muy frío y muy distante con María Corina Machado y mucho más conciliador y cálido con Delcy Rodriguez", ha apuntado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.