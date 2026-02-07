Reflexión en laSexta Xplica
Ferreras: "Los resultados en Aragón se repiten exactamente en las elecciones generales; el PSOE sabe que las perspectivas son malas"
El presentador de Al Rojo vivo ha destacado que "lo que está claro es que lo que pase electoralmente en Aragón, no se va a quedar en la comunidad", y ha señalado que la situación del PSOE es de "tensión, preocupación y muchísimo nerviosismo".
Antonio García Ferreras ha hablado en laSexta Xplica sobre las elecciones de este domingo en Aragón y ha destacado que los resultados en esa comunidad "se repiten exactamente en las elecciones generales, como ocurre en Estados Unidos con el estado de Ohio".
"En Ohio, el resultado se reproduce a nivel nacional en Estados Unidos y aquí el fenómeno político es fascinante, porque siempre los resultados de las autonómicas en Aragón se repiten. Por lo tanto, si gana en Aragón, ese partido gana en España, y si pierde en Aragón, pierde en España, por lo que los resultados van a tener una interpretación de una potencia muy importante", ha subrayado el periodista, a lo que ha añadido: "Lo que está claro es que lo que pase electoralmente en Aragón, no se va a quedar en Aragón".
Así, Ferreras ha afirmado que el PSOE "sabe que este domingo las perspectivas son muy malas", tras lo que ha expresado: "Esta vez el PSOE de Sánchez tiene un problema y es que no va a poder tirar del comodín del candidato cojo metido en problemas judiciales, como pasó en Extremadura con Gallardo". "Es decir, estas elecciones no van a tener como justificaciones que mi candidato era muy malo y además tenía muchos líos judiciales porque va a ser jugado en las próximas semanas", ha apostillado.
En este sentido, el presentador de Al Rojo Vivo ha destacado que el PSOE ahora "presenta a una de las ministras más mediáticas y más potentes del Gobierno del Sánchez". "Es la ministra portavoz, la ministra de Educación, por lo tanto, ese desgaste lo va a asumir directamente el Gobierno Sánchez", ha advertido Ferreras, quien ha resumido la situación del PSOE con tres palabras: "Tensión, preocupación y muchísimo nerviosismo".
"Y es que el Partido Socialista, con Pilar Alegría a la cabeza, exministra portavoz y exministra de Educación de Sánchez, puede desplomarse. Algunos apuntan a que puede ser el peor resultado de la historia del PSOE en Aragón", ha alertado.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.