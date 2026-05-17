La mujer aislada en el Hospital Clínic por hantavirus da negativo en la segunda PCR

El Hospital Clínic de Barcelona donde se encuentra un contacto, en una imagen de archivo

Los detalles Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat han informado de que, siguiendo los protocolos establecidos, la mujer continuará en situación de confinamiento y observación.

Una mujer en el Hospital Clínic de Barcelona, en observación por contacto con un caso de hantavirus en un vuelo internacional, ha dado negativo en su segunda PCR. Según el Departamento de Salud de la Generalitat, aunque la prueba fue negativa, la mujer seguirá en confinamiento y observación en el hospital, siguiendo los protocolos de cuarentena. La paciente se encuentra asintomática y en buen estado de salud. Fue ingresada el 9 de mayo tras haber estado en el mismo avión que una mujer neerlandesa fallecida por el virus.

La mujer que está en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona por ser contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo en la segunda PCR practicada.

Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat han informado de que, siguiendo los protocolos establecidos para la cuarentena, la mujer continuará en situación de confinamiento y observación en el Hospital Clínic.

Las mismas fuentes han indicado que la persona sigue asintomática y presenta un buen estado general de salud.

La mujer ingresó en el Clínic el pasado 9 de mayo para hacer la cuarentena establecida para las personas que han tenido contacto con infectados por hantavirus, pues estuvo en el avión con la neerlandesa fallecida por este virus.

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