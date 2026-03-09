Javier Díaz-Giménez, sobre el ascenso del precio de la gasolina: "La velocidad a la que ha subido es absolutamente sorprendente"

El profesor de IESE Business School advierte de que el fuerte aumento del precio del petróleo tras el conflicto en Irán podría estar impulsado por la especulación y por una falta de competencia en el mercado.

Uno de los efectos más visibles desde el inicio del conflicto en Irán es la fuerte subida del precio del petróleo, que está repercutiendo directamente en el coste de los combustibles. Ante esta situación, el economista Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business School, ha mostrado su sorpresa por la rapidez con la que se ha producido el incremento del precio de la gasolina.

"La velocidad a la que ha subido es absolutamente sorprendente", señala el profesor, que considera que también refleja un problema estructural. "Es especulación y pone de manifiesto una situación de mercado donde no hay suficiente competencia, porque si la hubiera, habría habido una guerra de precios", afirma.

