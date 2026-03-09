Camarero pide al Gobierno proteger a "las rentas bajas" por la guerra de Irán: "No pueden poner un descuento de 20 céntimos a todos los coches"

"No se puede volver a poner un descuento de 20 céntimos a todo el mundo, al que tiene un coche de lujo y al que tiene uno pequeño", insiste Camarero, que destaca que "hay que incidir más para ayudar a los vulnerables y las rentas bajas".

José María Camarero analiza en el plató de laSexta Xplica las consecuencias de la guerra en Irán y las medidas que podría tomar el Gobierno para minimizar el impacto en España. "Estamos notando el precio de los combustibles y a nadie se le escapa que está subiendo en proporción mucho más de lo que lo hicieron en los primeros momentos de la invasión en Ucrania", explica Camarero, que recuerda que sin embargo, en aquel momento, "los precios del mercado mundial se estaban disparando bastante más".

"¿Qué es lo que se puede hacer?", reflexiona el experto, que responde tajante en el vídeo principal de esta noticia: "Se puede instar a la Comisión Nacional de Competencia a que vigile qué está pasando en las estaciones de servicio". "El problema es que la Comisión Nacional de Competencia, cuando actúa, lo hace tarde", afirma Camarero, que explica que, además, "como mucho pone alguna multa".

Sin embargo, Camarero destaca que "el Gobierno está instando a la Comisión Nacional de Competencia a que vigile qué está pasando en el mercado de combustible", a pesar, como dice, "que por experiencia es mínimo lo que se puede lograr".

Por otro lado, sobre las medidas, asegura que "se pueden poner encima de la mesa, pero el problema está en que el Gobierno insiste en que la situación no es la misma" que con Ucrania. "Es fundamental ver cómo evolucionan los precios", afirma el experto, que recuerda que "en aquel momento el Gobierno se quedó con algunos rapapolvos por parte de diferentes instituciones como el Banco de España, que le dijeron que las medidas estaban bien pero no se podía generalizar de esa forma".

"O sea, no se puede volver a poner un descuento de 20 céntimos a todo el mundo, al que tiene un coche de lujo y al que tiene uno pequeño", insiste Camarero, que destaca que "hay que incidir más para ayudar a los más vulnerables y a las rentas bajas y no medidas que sirvan para todo el mundo". "Sobre todo rentas bajas y vulnerables, que son los que peor lo van a pasar", insiste Camarero en el plató.