"Los españoles somos más ricos que los alemanes": el análisis de Gonzalo Bernardos sobre la vivienda en España

Gonzalo Bernardos destaca que como es más caro el alquiler que la compra de una vivienda, si "muchos jóvenes pudieran comprar podrían ahorrar dinero estando en régimen de propiedad el problema que tienen es que no tienen un ahorro previo".

Tras un estudio que asegura que la brecha social ya no lo marca la edad sino el ser inquilino o propietario de una vivienda, Gonzalo Bernardos asegura para este tipo de estudios se debería "mirar la riqueza sin tener en cuenta la vivienda personal ni lo que han heredado". "Recordemos que de la clase media-baja el 90% de la riqueza viene de herencia", asegura el economista, que destaca que "si nosotros miramos en las 50 capitales de provincia más Ceuta y Melilla si es más caro pagar cuota hipotecaria o de alquiler, vemos que es más caro el alquiler".

Por eso, el experto señala que si "muchos jóvenes pudieran comprar podrían ahorrar dinero estando en régimen de propiedad", sin embargo, señala que "el problema que tienen es que no tienen un ahorro previo". "Eso es lo que diferencia a los jóvenes en dos partes", indica Bernardos, que destaca que están "los que tienen padres que les puedan ayudar y los que no".

"Los españoles somos más ricos que los alemanes, lo ha dicho el Banco Central Europeo", señala el economista, que explica en este vídeo que "los españoles hemos invertido en vivienda y en los últimos años, especialmente gracias a la bajada de los tipos de interés, la vivienda se ha revalorizado mucho": "Por eso, parece que los propietarios son muy ricos cuando la mayoría lo que tiene es su vivienda y poco más", concluye Gonzalo Bernardos.

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