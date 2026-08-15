Fondos de inversión, agencias inmobiliarias y especuladores: así actúan los "buitres de la vivienda"

Anuncios de zulos a precio de oro, los fondos de inversión que usan las casas como activos financieros y agencias inmobiliarias que siguen cobrando cláusulas abusivas: analizamos cómo actúan y dónde están los buitres de la vivienda.

Andrés Ribagorda, periodista de laSexta Xplica, enseña en este vídeo quiénes son y cómo actual los buitres de la vivienda. "El primero son los fondos de inversión", explica el periodista, que destaca que estos primero "compran el edificio, mandan un burofax a los vecinos y, por último, hacen reformas para echarlos".

"La mayoría de los principales fondos de inversión están en EEUU y también en Luxemburgo y los países nórdicos", detalla Ribagorda, que insiste en que "hay que destacar que suelen elegir sus sedes centrales en lugares donde hay excepciones fiscales porque tienen una mayor facilidad para desarrollarse".

Por otro lado está el sector inmobiliario, y es que "algunas agencias inmobiliarias incluyen todavía clausulas abusivas como pedir dinero para ver un piso o te presionan para que contrates el agua o o la luz con las empresas que les benefician". "También está el servicio de asesoría al inquilino, que antes se llamaba mes de agencias", destaca el periodista, que explica que "te cambian el nombre porque esto esta prohibido por ley desde 2023".

Por último, los otros buitres son los especuladores: "Hay todavía gente que anuncia zulos a precio de oro, donde se ve que la vida.es prácticamente impracticable". Por ejemplo,105.000 euros por un bajo de 12 metros cuadrados, que en realidad son 8", es decir, "más pequeño que una plaza de garaje" y con el váter debajo de la cama. "Luego también se abre la puerta a la especulación", explica Ribagorda, que destaca que "compran edificios al peso": "Compran un edificio entero por 1.500.000 con edificios arrendadas, unos 90.000 euros por piso, por lo que sale rentable".

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