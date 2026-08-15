Una activista, contra los propietarios de viviendas: "Dejad de echar la culpa a otros, sois vosotros los que ponéis los alquileres a 1.600 euros"

María González, activista, responde a los propietarios que dicen que el problema de la vivienda no es entre inquilinos y caseros: "¿Perdona?, ¿quién está poniendo los alquileres a 1.600 euros? ¿es el estado?, no, ustedes".

Ana González, vicepresidenta de CAPFE, asegura en este vídeo de laSexta Xplica que "el problema de los jóvenes no es solo la vivienda, también se debe a la desigualdad de sueldos y la desigualdad de educación y de origen, de una crisis de salud mental y del impacto de la incertidumbre estructural". Además, afirma que "no es un problema de España, sino también de Europa".

María González responde tajante a la vicepresidenta de CAPFRE: "Gracias, Ana, por haber aportado absolutamente nada". Y es que la activista se muestra muy crítica con Ana: "Desde los privilegios de Ana, vamos a quitar ya la palabra jóvenes y herencia". María González asegura estar "destrozada" por los desahucios que se ha "comido": "No eran jóvenes, no tenían 20 años, tenían 50 y están en la calle".

Por eso, afirma que "venga Jon (constructor) o Ana a decir que no es un problema entre inquilinos y caseros" le enfada: "¿Perdona?, ¿quién está poniendo los alquileres a 1.600 euros?, ¿es el estado?, los están poniendo ustedes, dejen de echarle la culpa a gente que no tiene nada que ver".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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