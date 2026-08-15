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María González, activista

Una activista, contra los propietarios de viviendas: "Dejad de echar la culpa a otros, sois vosotros los que ponéis los alquileres a 1.600 euros"

María González, activista, responde a los propietarios que dicen que el problema de la vivienda no es entre inquilinos y caseros: "¿Perdona?, ¿quién está poniendo los alquileres a 1.600 euros? ¿es el estado?, no, ustedes".

Una activista, contra los propietarios de viviendas: "Dejad de echar la culpa a otros, sois vosotros los que ponéis los alquileres a 1.600 euros"

Ana González, vicepresidenta de CAPFE, asegura en este vídeo de laSexta Xplica que "el problema de los jóvenes no es solo la vivienda, también se debe a la desigualdad de sueldos y la desigualdad de educación y de origen, de una crisis de salud mental y del impacto de la incertidumbre estructural". Además, afirma que "no es un problema de España, sino también de Europa".

María González responde tajante a la vicepresidenta de CAPFRE: "Gracias, Ana, por haber aportado absolutamente nada". Y es que la activista se muestra muy crítica con Ana: "Desde los privilegios de Ana, vamos a quitar ya la palabra jóvenes y herencia". María González asegura estar "destrozada" por los desahucios que se ha "comido": "No eran jóvenes, no tenían 20 años, tenían 50 y están en la calle".

Por eso, afirma que "venga Jon (constructor) o Ana a decir que no es un problema entre inquilinos y caseros" le enfada: "¿Perdona?, ¿quién está poniendo los alquileres a 1.600 euros?, ¿es el estado?, los están poniendo ustedes, dejen de echarle la culpa a gente que no tiene nada que ver".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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