El constructor Jon Goitia, del problema de la vivienda: "Enfrentar a inquilinos y propietarios es un error"

El arquitecto y constructor Jon Goita afirma que una de las claves para ayudar a acceder a los jóvenes a una vivienda es darla ya amueblada, reformada y con electrodomésticos "Van muy justos en ahorros".

Jon Goita, arquitecto y constructor, analiza en el plató de laSexta Xplica el problema de la vivienda en España. "Se hace un flaco favor enfrentando a inquilinos frente a propietarios", critica el arquitecto, que recuerda que cuando él reformaba apartamentos pequeños para venderlos muchos jóvenes que los compraban le agradecían que estuvieran amueblados.

"Los jóvenes que los compraban siempre me decían que menos mal que había reformado el piso y lo amueblaba porque me decían que iban muy justos de ahorros", explica el constructor, que recuerda que le decían que "tenían lo justo para pagar el 10% que no les había hipotecado el banco y los gastos".

"Yo hacía las reformas para ganar dinero, pero, en vez de dificultar el acceso de los jóvenes, lo facilitaba", resalta Goitia, que explica que "ellos no tenían la manera de comprar un piso viejo, reformarlo y amueblarlo". Por todo ello, insiste en que "enfrentar a los profesionales con los que no pueden acceder es un error".

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido