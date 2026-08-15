Así explica Gonzalo Bernardos por qué la mayoría de "propietarios" no son "muy ricos": "La mayoria lo que tiene es su vivienda y poco más"

"Los españoles hemos invertido en vivienda y en los últimos años, especialmente gracias a la bajada de los tipos de interés, la vivienda se ha revalorizado mucho, por eso parece que los propietarios son muy ricos", explica Gonzalo Bernardos.

"Si miramos en las 50 capitales de provincia más Ceuta y Melilla si es más caro pagar cuota hipotecaria o de alquiler, vemos que es más caro el alquiler", señala Gonzalo Bernardos en su análisis de la vivienda en laSexta Xplica, donde destaca que, por tanto, "si muchos jóvenes pudieran comprar podrían ahorrar dinero estando en régimen de propiedad".

No obstante el problema llega porque "no tienen un ahorro previo": "Eso es lo que diferencia a los jóvenes en dos partes, los que tienen padres que les puedan ayudar y los que no". Y es que el economista asegura que, como ya dijo el Banco Central Europeo, "los españoles somos más ricos que los alemanes".

"Los españoles hemos invertido en vivienda y en los últimos años, especialmente gracias a la bajada de los tipos de interés, la vivienda se ha revalorizado mucho, por eso parece que los propietarios son muy ricos cuando la mayoría lo que tiene es su vivienda y poco más", concluye Gonzalo Bernardos.

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