Escolar: "Muchos en el PSOE no entienden qué se le pasó por la cabeza a Zapatero para aceptar regalos, no tiene un pase ético"

En sus palabras, el director de 'elDiario.es' insiste en que "esto no va de delitos" y apunta a la cuestión moral. "No se deberían hacer aceptado y, en caso de hacerlo, directos al patrimonio del Estado", dice.

Ignacio Escolar ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. De unos objetos cuyo valor supera el millón de euros y que ha sentado en el banquillo al que fuera líder del PSOE. "Esto no va de delitos, es una cuestión ética", ha indicado el director de 'elDiario.es'.

"Si es de 2007 los delitos están más que prescritos, pero esto es una cuestión ética de qué hace un presidente o expresidente del Gobierno aceptando regalos de esta valía", ha expuesto.

Para Escolar, es algo que "no tiene un pase ético": "Mucha gente en el PSOE está en esa posición, no entienden qué se le pasó por la cabeza a Zapatero o por qué lo hizo, cuando además su Gobierno ordenó que no se aceptaran regalos".

"No se deberían haber aceptado y, en caso de hacerlo, directos al patrimonio del Estado", ha expresado para concluir.

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