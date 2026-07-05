El fuego se ceba con Europa: el incendio de Vozuela (Portugal) calcina casi 15.000 hectáreas y en Francia hay varios focos activos

Los detalles La UME trabaja junto a bomberos portugueses para proteger las viviendas amenazadas. "Salimos en cuanto recibimos la llamada", expresa Manuel González, miembro de la Unidad Militar de Emergencias española.

En Portugal, los vecinos luchan con cubos de agua y mangueras para proteger sus casas del incendio de Vouzela, que ha arrasado casi 15.000 hectáreas. La UME española colabora con bomberos portugueses en esta tarea. En Grecia, un incendio iniciado en una fábrica se ha extendido a Salónica, donde más de 600 bomberos intentan controlarlo, pero la falta de medios aéreos ha complicado la situación. En el sur de Francia, el incendio de Trévillac ha movilizado a más de mil bomberos, afectando 1.500 hectáreas. El sur de Europa enfrenta un alto riesgo de incendios debido al calor y la sequedad del terreno.

Con cubos de agua, mangueras o escobazos, los vecinos siguen luchando para que las llamas no lleguen a sus casas en Portugal. El incendio de Vouzela ya ha calcinado casi 15.000 hectáreas y la UME española trabaja junto a bomberos portugueses para proteger las viviendas amenazadas. "Salimos en cuanto recibimos la llamada", expresa Manuel González, miembro de la UME.

Sin embargo, las llamas avanzan también en otros puntos de Europa. En Grecia, un incendio originado en una fábrica se ha extendido hasta Salónica. Allí, más de 600 bomberos trabajan para contenerlo. "Pensábamos que se podría controlar a tiempo, pero parece que se ha descontrolado", reconoce un joven.

Durante la noche, la falta de medios aéreos favoreció el avance del incendio. "Detrás de nosotros había una fábrica de muebles que ha quedado completamente destruida. No queda nada…", lamenta un vecino.

Mientras, en el sur de Francia hay varios focos activos. El incendio de Trévillac, cerca de la frontera española, ha obligado a movilizar a más de un millar de bomberos. "Ha cubierto aproximadamente 1.500 hectáreas, un perímetro de unos 18 kilómetros, por lo que es un frente muy extenso", indica un agente.

Con temperaturas cada vez más altas y un terreno cada vez más seco, el sur de Europa afronta los meses de mayor riesgo de incendios forestales.

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