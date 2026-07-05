Trump resucita el fantasma comunista: la caza de brujas del siglo pasado en EEUU con acusaciones y detenciones sin pruebas

El contexto En el 250 aniversario de la independencia del país, el republicano ha afirmado que "América nunca será un país comunista" y tilda al comunismo como un "cáncer que hay que extirpar".

Durante el Día de la Independencia de Estados Unidos, Donald Trump utilizó la "carta del comunismo" en su discurso, afirmando que "América nunca será un país comunista". En su mitin, destacó que "hay que extirpar" el comunismo, recordando a los guerreros que lucharon contra esta ideología en el pasado. Trump evocó el fantasma del comunismo, un enemigo histórico de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Esta retórica recuerda a la era del senador McCarthy y su caza de brujas anticomunista, y también al enfoque de Ronald Reagan en los años 80 contra la URSS, a la que llamó "imperio del mal". Aunque el comunismo parece un tema del pasado, Trump lo trae nuevamente al debate actual.

Donald Trump ha usado la carta del comunismo. En pleno Día de la Independencia. En el 250 aniversario de ese 4 de julio de 1776 que ha pasado de ser una fiesta colectiva a un auto homenaje del actual presidente de Estados Unidos. En su mitin, además de afirmar que le han dado "una paliza a Irán", ha sacado de las sombras al fantasma comunista.

De ese "cáncer" que dice "hay que extirpar". "América nunca será un país comunista. Ese sistema es lo opuesto al americano y nunca ha funcionado. Nuestros guerreros no lucharon contra el comunismo en campos de batalla por todo el mundo para que esa amenaza levante su fea cabeza aquí", ha compartido el republicano.

"No vamos a permitir que eso ocurra. Nos gusta detener una amenaza así, de inmediato y antes de que comience. Hay que hacerlo rápido", ha insistido.

Así, por alguna razón que a buen seguro él entenderá, ha sacado de nuevo el fantasma del comunismo. De un sistema que pasó de ser aliado en la II Guerra Mundial al enemigo número uno. Así fue hasta la caída del muro de Berlín.

Con episodios anticomunistas a finales de los 40. Con una auténtica caza de brujas que ponía en la diana a todo contacto con comunistas. Ahí apareció la figura del senador McCarthy, famoso por su persecución al comunismo.

Fue él quien impulsó una enorme persecución que pasó a la historia. Acusando sin prueba alguna a cientos de funcionarios y artistas de espionaje y de sentir simpatía por la URSS. De sentir predilección por lo soviético, en una caza de brujas en la que el por aquel entonces actor Ronald Reagan fue el gran aliado de McCarthy.

En ese momento nadie pensaba que llegaría a ser presidente de EEUU... pero sí, sí que lo fue. Y en los años 80 recuperó el tono duro contra los soviéticos. Tildó a la URSS de "imperio del mal" y conviritó la lucha contra el comunismo en uno de los grandes símbolos de su presidencia.

En 1991 la URSS se desintegró y el fantasma del comunismo se acabó. O pareció haberse acabado, pues Donald Trump ha usado ese comodín que tantas veces utilizaron otros antes que él. En los 40, en los 50, en los 60, 70, 80... en una época que aunque sea tan lejana parece querer traer de vuelta.

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