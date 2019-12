Rosa María Sardà es actriz, humorista, presentadora y acaba de publicar un libro que escribió hace 30 años: 'Un incidente sin importancia'. La actriz ha explicado en laSexta Noche que ha esperado tanto tiempo porque le "daba mucha vergüenza publicarlo". "Algunos de mis amigos han ido desapareciendo y he hecho amigos jóvenes que un día, en una reunión, escucharon uno de mis cuentos que yo leí, les encantó y me empujaron a editarlo", ha contado Sardà.

"De repente, un día me levanté y vi que era una vieja. Yo no me había dado cuenta y es duro. Y uno se pregunta que ahora qué. 'Lo que el viento se llevó ya no lo voy a hacer, pero tengo estos papeles que me dijeron que estaban bien así que una nueva experiencia", ha expresado Rosa María Sardà.

Además, Xavier Sardà y Rosa María Sardà han bromeado sobre la diferencia de edad de ambos. "Eso ha hecho que yo haya vivido los retales de la familia que tú conociste", ha indicado Xavier Sardà, a lo que su hermana le ha respondido: "Claro, porque cuando yo era pequeña tú no existías, no te habíamos recogido".

"Siempre me habéis dicho que como los otros son rubios con los ojos azules, a mí me encontrasteis en una caja", ha recordado el periodista. "Yo tampoco tengo los ojos azules, igual los dos somos recogidos", le ha dicho su hermana.