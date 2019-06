Tras ver unas imágenes sobre la actuación de Alfred y Amaia en Eurovisión en 2018, Iñaki López ha querido saber cómo recuerda aquel momento. "Se me ponen los pelos de punta. Hace tiempo que no veo esas imágenes y es emocionante porque piensas en toda la gente que te está viendo por televisión y en lo que significa esa canción, la letra de esa canción, tener a otra persona delante con la que has vivido tantas cosas... fue súper bonito", ha asegurado Alfred García.

Sin embargo, su expareja Amaia no piensa lo mismo, tal como demostró en una entrevista en 'Cadena 100', cuyas declaraciones le ha mostrado Iñaki López a Alfred García. Para Amaia, el tema 'Tu canción' no le "representaba". "Era algo que no me gustaba y no me sentía cómoda con eso porque no me representaba lo que estaba haciendo", manifestó Amaia.

El cantante catalán, por su parte, también ha hablado de su paso por Operación Triunfo como una experiencia en la que se lo "pasó muy bien". "Aprendí muchísimo sobre la producción audiovisual y sobre cómo hacer una gran promoción. Yo quiero ser un artista que llegue a mucho público y Eurovisión fue un máster para saber cómo funciona una gran producción audiovisual".