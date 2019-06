Alfred García ha acudido al plató de laSexta Noche donde no solo ha hablado de música y, en concreto de su disco ‘1016’. El también compositor y productor ha contado que el motivo por el que sufrió depresión y ansiedad está relacionado con que es "hipersensible".

"Mi depresión y mi ansiedad no viene de Operación Triunfo, sino de antes. Tuve la pérdida de un ser querido muy joven y de ahí entre en una depresión. Un año más tarde me planteé ir a OT por la música como segunda opción. La primera opción era para superarme a mí mismo y que una enfermedad no me frenase para seguir haciendo lo que más me gustaba", ha reconocido Alfred García.

El joven cantante ha señalado que visibilizó lo que le estaba ocurriendo cuando entró en Operación Triunfo. "A mí cuando me dio la depresión y la ansiedad no sabía lo que era. Estuve meses preguntándome qué me pasaba. Al final creo que lo mejor que me pasó en OT es tener la oportunidad de llegar a tantas personas y ayudarles a que los problemas fuesen un poco menos agresivos y que supieran más sobre esas dos enfermedades que tienen cura", ha contado en laSexta Noche.

Alfred García, además, ha querido hacer hincapié en que "con un buen profesional y mucha fuerza de voluntad se puede salir de ahí". "Yo estoy súper feliz ahora y animo a aquellas personas que lo sufran a visibilizarlo y a pedir ayuda", ha manifestado.