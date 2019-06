En relación con la polémica que surgió después de que Alfred le regalase a Amaia el libro 'España de mierda', el cantante ha reconocido en laSexta Noche sentirse "sorprendido porque se siga hablando de esto un año después porque era un libro que llevaba muchos años publicado".

"Este libro es el mayor ejemplo de 'clickbait' porque todo el mundo lo criticó sin saber de qué iba así que buen trabajo en el Albert", ha afirmado Alfred García. Para el compositor y productor, "es un libro que podría hablar de cualquier músico" porque, tal y como explica, habla de un cantante uruguayo que no puede ganarse la vida en España como músico.

'España de mierda' no trata sobre política, sino sobre el maltrato que sufre la cultura en España. Alfred critica que a los que forman parte de la cultura siempre se les "ha visto como un circo, como un entretenimiento y no como parte identitaria de la que habría que sentirse orgullosos".

El joven cantante, compositor y también productor ha hablado abiertamente en el plató de laSexta Noche de la depresión que sufrió un año antes de entrar en Operación Triunfo. "Tuve la pérdida de un ser querido muy joven y de ahí entre en una depresión. Un año más tarde me planteé ir a OT por la música como segunda opción. La primera opción era para superarme a mí mismo y que una enfermedad no me frenase para seguir haciendo lo que más me gustaba", ha reconocido.

Sobre la actuación que hizo en Eurovisión con Amaia, los cantantes tienen diferentes opiniones. Mientras que Amaia aseguró que no se sentía cómoda con el tema y que no le representaba, Alfred habla de su actuación en Eurovisión como algo "emocionante".

El cantante también ha hablado del problema de la migración, del que ha dicho que "no es solo una cuestión de políticos, sino de todos". Asimismo, Alfred ha lanzado un mensaje de apoyo a asociaciones como Proactiva Open Arms que rescatan a migrantes del mar.

Iñaki López también ha querido saber la opinión del cantante sobre la situación en Cataluña, ya que él es de Barcelona. "Es algo que no depende de mí. Depende de los políticos. Yo no la he liado. La han liado ellos así que el lío lo tienen que deshacer ellos", ha asegurado Alfred García.

El broche de oro a la entrevista lo ha puesto Alfred García con una emotiva actuación con sonido en directo, tras mostrar a Iñaki López y Andrea Ropero su guitarra firmada por numerosos artistas. Acompañado de este instrumento, el cantante catalán ha interpretado su tema 'Wonder'.