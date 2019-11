El periodista Jesús Cintora ha lanzado una pregunta a Pedro Sánchez relacionada con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, una pregunta que ha abierto un nuevo debate sobre el futuro del monumento de Cuelgamuros por la disposición que mantiene ahora que el cadáver del dictador no está allí: ¿fue Primo de Rivera víctima de la Guerra Civil? Actualmente, el fundador de la Falange española ocupa un lugar preeminente allí.

Si bien Carmen Calvo afirmó días atrás que Primo de Rivera sí era una víctima de la guerra, Sánchez ha evitado una respuesta directa a esta cuestión, y ha puesto en valor "que a día de hoy en el Valle de los Caídos no está el verdugo con las víctimas". No obstante, sí ha apuntado que cuando se estaba fraguando la Ley de Memoria Histórica y qué hacer con el Valle de los Caídos se hablaba de la necesidad de que no hubiera ningun resto de ninguna persona, por muy importante que fuera, en un lugar preeminente del Valle".

Cintora ha vuelto a preguntar a Pedro Sánchez por esta cuestión, la de la referencia o no a Primo de Rivera como víctima de la contiendia civil, a lo que el líder socialista ha contestado: "Creo que mi responsabilidad es otra, lo que he hecho con el dictador. A partir de ahí, creo que son los técnicos, las asociaciones memorialistas y todas aquellas personas que han trabajado durante décadas sobre lo que hacer con el Valle de los Caídos los que deben dar una solución integral a todo ello".

De las medallas de Billy el Niño al Ducado de Franco

Siguiendo la línea de la memoria histórica en España, a Sánchez también le han preguntado si quitaría el Ducado de Franco. "Necesitamos hacer una modificación de la Ley de Memoria Histórica", ha afirmado el presidente, que ha destacado que su Gobierno presentó "una iniciativa parlamentaria donde se incorporaba la supresión del Ducado de Franco y las condecoraciones a policías claramente condenados por haber abusado de las personas que defendían la democracia durante los últimos estertores de la dictadura".