Manuela Carmena ha hablado sobre los disturbios en Cataluña en laSexta Noche. "Respecto a la violencia, la condena tiene que ser absolutamente radical y clara. A mí me parece que no ha sido todo lo radical que debería ser", ha manifestado Carmena.

Sin embargo, ha criticado que "condicionar un proceso absolutamente necesario de entendimiento constante porque haya una discrepancia entre una postura y otra es un error porque precisamente el diálogo tiene que surgir de posturas diferentes".

En lo referente a la sentencia del procés, la jueza ha dicho que "ha sido una llama que ha encendido Cataluña de nuevo y que hace ver hasta qué punto hay un problema profundo que nada puede tener que ver con sentencias judiciales", añadiendo que "el conjunto de los catalanes está muy dividido y lo más importante es acabar con esa división, que unos y otros se puedan entender".

"Yo no sé si se sabe que Irlanda pasó un momento muy difícil en referencia al tema del aborto y convocaron una asamblea de ciudadanos elegidos por sorteo que no estaban vinculados a los partidos políticos. Y hablaron y fueron capaces de ayudar. No es definitivo, pero son cosas que ayudan", ha recordado Carmena, indicándola como un ejemplo de lo que se podría hacer en España.

"Todos tendríamos que estar buscando cómo conseguir que haya una capacidad de diálogo entre unos y otros catalanes porque es muy importante y la tiene que haber", ha defendido Carmena, quien ha destacado que en la actualidad "la sociedad civil tiene una categoría moral muy superior a la de la clase política" y lo ha calificado de "muy grave". "Cómo se van a sentir cómodos los representantes si no ven en sus representados lo que deberían ver", ha apostillado.

Así, ha criticado "los insultos" y "las mentiras" de esta campaña electoral. "Tenemos un gobierno paralizado, hay muchísimas cosas que hay que hacer en nuestro país y por eso es tan importante que haya gobierno. Por ese motivo estoy ayudando en lo que puedo a Más País", ha expresado.