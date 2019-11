1981 fue el año en el que una joven jueza acudía a un programa de televisión. En él, Carmena habló de que la sociedad estaba "muy poco acostumbrada a los cambios". "Se piensa en un trabajo para toda la vida, en un matrimonio para toda la vida y en una casa para toda la vida", dijo hace 38 años.

"Los jueces en aquel momento me criticaron y me dijeron que por qué salía en televisión cuando lo que tenía que hacer eran sentencias. Yo decía que nos tienen que conocer, que tenemos que explicar justicia y lo sigo diciendo", ha afirmado Carmena tras ver el vídeo.

Y es que la propia Carmena ha experimentado grandes cambios en su trayectoria profesional: ha sido abogada, jueza, vocal del Consejo General del Poder Judicial y ahora está en su proyecto social 'Zapatelas'.

'Memoria de Pez' ha avanzando una década, hasta 1991 para llegar a una entrevista en el programa 'Queremos saber' con Mercedes Milá, en el que Manuela Carmena ya defendió el 'No es no', un discurso del que ya han pasado 28 años, pero que parece muy actual.

"La gente que bebe, va a una discoteca, está bailando con una chica y cuando llega un momento definitivo de respetar la libertad de esa mujer que dice 'A partir de aquí no', el respeto para esa mujer es decisivo y cuando una mujer dice no es que no", afirmó. "Algunas personas hemos sido bastante innovadoras y creo que es de agradecer", ha expresado la jueza tras ver las imágenes.