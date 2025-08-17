Una camarera en paro, del problema de la vivienda: "Hablemos de la gente de aquí, los que vengan de fuera ya..."

Después de que la presidenta de CAPFE destaque que el problema de la migración en España afecta a la vivienda, Amina Mouthadi, una camarera en paro, reflexiona en este vídeo.

Ana González, presidenta de CAPFE, analizó en el plató de laSexta Xplica el problema de la vivienda en España explicando que según los datos del Banco de España "la rentabilidad media de los arrendatarios de vivienda tradicional ha bajado". Una opinión contraria a la de Gonzalo Bernardos, que aseguró que "el Banco no da una" ya que en realidad la rentabilidad "ha aumentado considerablemente".

Por otro lado, González insistió que en "el problema del acceso a la vivienda no todo es culpa del propietario sino que el problema es mucho más complejo": "Hay un problema de precariedad de sueldos, de migración, que viene mucha gente a vivir y se necesitan hogares".

"Todo esto tensiona las ciudades y no se pueden hacer las viviendas como churros", afirmó la mujer, que destacó que "el problema de acceso y su solución pasa por políticas" y, por tanto, "todas las administraciones tienen que ir a una y tener un pacto de vivienda". "Tienen que estimular la iniciativa privada y lo dice también el Banco de España", insistió la presidenta de CAPFE.

Sin embargo,y contestó en el vídeo respecto a la migración: "Hablamos de la gente de fuera

*Este vídeo pertenece a un programa pasado de laSextaXplica que se vuelve a emitir este fin de semana en laSexta.

*Puedes volver a ver el programa delaSexta Xplica en atresplayer.com.