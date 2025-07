La familia materna de una niña de Sigüenza pide ayuda para que la menor no se vaya con el padre tras el fallecimiento de la madre: él no la reconoció al nacer

Desde el fallecimiento de su madre, en 2023, una niña de Sigüenza, que ahora tiene cuatro años, ha crecido junto a su familia materna, que afirma que la pequeña nunca ha tenido relación con su padre, y que incluso hasta ahora no la ha reconocido legalmente. "Él no llama en ningún momento para preguntar si su hija necesita algo", expresa Belén Cabra, tía de la menor.

Además, Belén cuenta que su hermana había denunciado en varias ocasiones al padre de le niña por violencia machista. Sin embargo, la jueza ha fallado a favor del padre por no tener causas penales pendientes y considera que no hay riesgo para la pequeña. "Eso es lo que me molesta, porque pasó y mi hermana no se puede defender", lamenta la tía de la menor.

La ministra de Igualdad insiste en que este tipo de procesos deben resolverse antes de decidir la custodia de la menor. Según fuentes judiciales, el progenitor llevaba tres años intentando hacerse con la custodia de su hija, que ahora vivirá con él.

"Se va con un desconocido"

Por su parte, Belén Cabra lamenta que la niña "se va con un desconocido que conoce de tres cuartos de hora en un día". Solo han tenido un encuentro de los 10 estipulados antes de que se vaya definitivamente con él. "El primer día sí que entró a conocer a su padre, pero después no ha querido entrar", afirma la tía de la menor al respecto.

La familia materna asegura que va a recurrir, mientras que desde el Ministerio insisten en que el interés del menor siempre debe prevalecer.