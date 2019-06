Almudena Grandes: "El patriotismo no es ponerse una pulsera con la bandera, es desear que España no haga el ridículo"

Almudena Grandes siempre se ha definido como feminista, republicana y profundamente española. En laSexta Noche ha analizado el patriotismo, y ha criticado cómo se manifiesta en la mayoría de las veces.

La escritora reconoce que lo que le da "rabia es que el patriotismo sea tan trivial" y que "no se vincule con pagar impuestos para que los servicios públicos sean mejores, para que no haya niños para que no estén en el umbral de la pobreza o para que la sanidad pública no se ponga en peligro".

"¿El patriotismo es ponerse una pulsea con la bandera de España? Para mí el patriotismo es otra cosa, para mí el patriotismo es amar a mi país y desear que no haga el ridículo. Que sea un país que tenga una dignidad", defiende Grandes.

Como conclusión final, Almudena Grandes critica esa forma de ser patriota: "Por desgracia, a este patriotismo de las pulseritas le importa bastante poco esto de hacer el ridículo".

Además, la escritora ha querido responder a Julio Anguita cuando dijo en laSexta Noche que "se estaba exagerando intencionadamente la amenaza de Vox":

Almudena Grandes es feminista, y como tal ha destacado que "el movimiento feminista es la única revolución social que ha triunfado en el siglo XX":

Por último, la escritora ha analizado el auto del Supremo que paraliza la exhumación de Franco. Almudena Grandes cree que con esta decisión "el Supremo toma postura a favor de la dictadura":