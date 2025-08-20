Lucía Méndez desvela el "dolor" y "desamparo" que sienten en Castilla y León ante los incendios: "Lo que se está quemando es su vida"

La periodista ha denunciado la situación de "abandono y desamparo" que sufren algunas zonas de Castilla y León, destacando que la tierra que antes cuidaban, dejando el monte limpio, está ahora llena de yesca para arder.

Lucía Méndez ha relatado la tristeza y dolor que viven en Castilla y León al ver cómo las llamas están arrasando con gran parte del territorio. "Hay un dolor muy grande del que las autoridades no se hacen cargo con esas peleas políticas", ha indicado.

La periodista ha explicado que hay zonas como Sanabria que quedaron abandonadas. "Cuidábamos de la naturaleza, sembrábamos, había ganado, el monte estaba limpio", ha recordado, señalando que ahora está lleno de "yesca para arder".

Una situación a la que también afecta el cambio climático y las altas temperaturas. "Me he impuesto la obligación de usar las ventanas que tengo para denunciar un abandono y desamparo en aquella tierra que, no por casualidad, está incendiada", ha indicado.

En cuanto a las personas que se preguntan por qué los habitantes de allí no abandonan sus casas, la periodista ha respondido que lo que se está quemando "es su vida". Además, ha indicado que es tal el desamparo que siente que creen que si no se quedan ellos, nadie lo salvará.