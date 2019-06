Almudena Grandes critica la paralización de la exhumación de Franco: "El Supremo toma postura a favor de la dictadura"

El Tribunal Supremo ha paralizado de forma cautelar la exhumación de Franco. Además, en su auto consideraba al dictador "jefe de Estado desde el 1 de octubre del 36". Para Almudena Grandes "eso es especialmente salvaje" porque "el Tribunal Supremo toma postura a favor de la dictadura".

La escritora explica que "el 1 de octubre del 36 es una fecha que nadie se la sabe porque es algo para especialistas en el franquismo" y es que en esa fecha "nombraron a Franco jefe del Estado del Estado rebelde, del Estado de Burgos".

Almudena Grandes se muestra indignada con la actuación del Supremo: "¿Un auto tan importante debemos suponer que los magistrados no se lo prepararon? No me lo puede creer. Es un error tan raro que lo único que se me ocurre es que hicieran un copia y pega con la demanda de la familia Franco".

"Me parece asombroso que una institución como el Tribunal Supremo no comprenda que está desamparando a millones de españoles al hacer una cosa así. Hay millones de españoles que tienen todo el derecho a decir que no les representan", asegura la escritora.

Además, Almudena Grandes alerta de las consecuencias de este auto: "Si los magistrados de Estrasburgo que juzgan la imparcialidad del Supremo en el juicio del procés leen esto, a lo mejor llegan a la conclusión de que no es tan imparcial".

Además, la escritora ha querido responder a Julio Anguita cuando dijo en laSexta Noche que "se estaba exagerando intencionadamente la amenaza de Vox":

Almudena Grandes es feminista, y como tal ha destacado que "el movimiento feminista es la única revolución social que ha triunfado en el siglo XX":

También ha criticado el patriotismo de banderas, y ha reivindicado el sentimiento español asegurando que "el patriotismo no es ponerse una pulsera con la bandera, sino desear que España no haga el ridículo":