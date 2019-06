Almudena Grandes: "Le recordaría al señor Ortega Smith que el movimiento feminista tumbó a un ministro (Gallardón)"

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, aseguró hace unas semanas que las mujeres "tienen derecho" a cortarse el pelo y las uñas pero no a abortar. Almudena Grandes le ha respondido en laSexta Noche: "Es la caverna. Yo le recordaría que el movimiento feminista tumbo a un ministro. Gallardón dimitió cuando los trenes de la libertad llegaron a Madrid y el movimiento feminista impidió que se reformara la ley del aborto".

"El movimiento feminista es la única revolución social que ha triunfado en el siglo XX", defiende la escritora. Y es que, Grandes cree que los últimos 8 de marzo han sido claves: "La fuerza del movimiento feminista nos la cuentan los 8M y es que es un movimiento trasversal porque muchas mujeres de derechas en España, conservadoras e incluso reaccionarias se están preguntando ahora" muchas cosas.

Para Almudena Grandes esto es "un movimiento que no se va a poder parar" porque "los derechos de la mujer ya no lo sustentan solo las mujeres feministas, sino muchas más mujeres que no se habían pensado ser feministas".

Además, la escritora ha querido responder a Julio Anguita cuando dijo en laSexta Noche que "se estaba exagerando intencionadamente la amenaza de Vox":

También ha criticado el patriotismo de banderas, y ha reivindicado el sentimiento español asegurando que "el patriotismo no es ponerse una pulsera con la bandera, sino desear que España no haga el ridículo":

Por último, la escritora ha analizado el auto del Supremo que paraliza la exhumación de Franco. Almudena Grandes cree que con esta decisión "el Supremo toma postura a favor de la dictadura":