Julio Anguita: "Vox no es fascismo, el fascismo tiene un barniz de política social y estos señores no"

Vox ha entrado en el Congreso de los Diputados con 24 diputados. Son muchos quienes alertan del auge de la extrema derecha pero Julio Anguita no cree que sea para tanto: "Creo que se está exagerando intencionadamente la amenaza de Vox. Ha parado su crecimiento y es producto de una mala situación que es lo que está ocurriendo en Europa".

"La extrema derecha crece cuando la izquierda no ha sabido hacer política de izquierda pero ahí se ha parado. Se utiliza el muñeco para que después utilicemos el voto útil: que vienen los terribles barbaros y no. Hay quien habla de fascismo pero el fascismo tiene un barniz de política social y estos señores no, estos señores son neoliberalismo puro y duro", defiende Julio Anguita.

El exlíder de Izquierda Unida reconoce que no se ha "tomado nunca muy enserio la aparición de la extrema derecha que iba a irrumpir en España como entraron los visigodos". Además defiende que "ya estaban en el PP" y "el PP con sus crisis ha permitido que aflore esto que venia del franquismo".